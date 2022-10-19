РФ влучила в енергетичний об’єкт Криворізького району: люди без електрики

Жовтень, 19 в 6:44

Багато населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі залишились без електроенергії після ворожої атаки пізно увечері 18 жовтня.

Відомо, що тоді окупанти зруйнували об’єкт енергетичної інфраструктури району.

Більше інформації, зазначає керівник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, нині подавати недоцільно.

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– Працюють енергетики. Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води, – наголосив Олександр Вілкул.

Поки що фахівці намагаються залучити альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Вілкул