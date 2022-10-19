Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ влучила в енергетичний об’єкт Криворізького району: люди без електрики

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ влучила в енергетичний об’єкт Криворізького району: люди без електрики
Фото: Pexels

Багато населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі залишились без електроенергії після ворожої атаки пізно увечері 18 жовтня.

Відомо, що тоді окупанти зруйнували об’єкт енергетичної інфраструктури району.

Більше інформації, зазначає керівник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, нині подавати недоцільно.

Зараз дивляться

– Працюють енергетики. Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води, – наголосив Олександр Вілкул.

Поки що фахівці намагаються залучити альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Вілкул

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка