В ДТЭК не ожидали таких масштабных атак РФ на энергообъекты Украины

Октябрь, 19 в 16:10

Масштабы ударов Россией по энергетическим объектам Украины в условиях прохождения осенне-зимнего периода 2022/2023 оказались больше ожидаемых.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

— Мы входим в очень сложный период, к которому готовились, но все равно не ждали таких масштабных атак и разрушений, — сказал он.

Сахарук отметил, что за последние три недели число работающих энергоблоков ТЭС компании снизилось на четверть. На данный момент состояние энергообеспечения территории Украины будет зависеть от того, насколько быстро энергетики смогут восстанавливать поврежденные объекты.

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— Мы делаем все возможное и больше, чтобы как можно скорее вернуть объекты в работу, — заверил Сахарук.

Кроме того, исполнительный директор ДТЭК заметил, что процесс восстановления является достаточно сложным и нуждается в необходимом “запасе прочности” по аварийному оборудованию и деньгам.

— Этот вопрос требует также решения на государственном уровне, будь это целевые бюджетные программы, создание определенных условий на рынке, способных стабилизировать финансовое положение как генерации, так и операторов систем распределения, которым все чаще приходится бороться с последствиями вражеских ударов,- объяснил Сахарук.

По его словам, оценка разрушений объектов компании в результате атак “скоро будет исчисляться миллиардами гривен”.

Источник: Энергореформа