У ДТЕК не очікували таких масштабних атак РФ на енергооб’єкти України

October, 19 в 16:10

Масштаби ударів Росією по енергетичних об’єктах України в умовах проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 виявилися більшими, ніж очікувалось.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

– Ми входимо в дуже складний період, до якого готувалися, але все одно не чекали на такі масштабні атаки і руйнування, – сказав він.

Сахарук зазначив, що за останні три тижні кількість працюючих енергоблоків ТЕС компанії знизилася на чверть. На даний момент стан енергозабезпечення на території України залежатиме від того, наскільки швидко енергетики зможуть відновлювати пошкоджені об’єкти.

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– Ми робимо все можливе і більше, щоб якнайшвидше повернути об’єкти до роботи, – запевнив Сахарук.

Крім того, виконавчий директор ДТЕК зауважив, що процес відновлення є досить складним і потребує необхідного “запасу міцності” аварійного обладнання та грошей.

– Це питання вимагає також вирішення на державному рівні, будь це цільові бюджетні програми, створення певних умов на ринку, здатних стабілізувати фінансове становище як генерації, так і операторів систем розподілу, яким все частіше доводиться боротися з наслідками ворожих ударів, – пояснив Сахарук.

За його словами, оцінка руйнувань об’єктів компанії в результаті атак “невдовзі обчислюватиметься мільярдами гривень”.

Джерело: Енергореформа