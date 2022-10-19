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Факты / Україна

Горел объект инфраструктуры: РФ обстреляла ракетами типа С-300 Запорожскую область

Илья Нежигай, редактор ленты
Подтверждено
Обстріл Запорізької області вночі проти 19 жовтня 2022
Фото: Depositphotos

В ночь на 19 октября российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района.

Обновлено в 08:52. Для ударов оккупанты применили ракеты типа С-300.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар, вспыхнувший из-за вражеской атаки на объекте критической инфраструктуры.

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По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, пострадавших нет.

Напомним, что взрывы в Запорожье люди слышали после 23:00 18 октября.

По свидетельству очевидцев, в городе работала противовоздушная оборона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух

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