Горел объект инфраструктуры: РФ обстреляла ракетами типа С-300 Запорожскую область
В ночь на 19 октября российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района.
Обновлено в 08:52. Для ударов оккупанты применили ракеты типа С-300.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар, вспыхнувший из-за вражеской атаки на объекте критической инфраструктуры.
По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, пострадавших нет.
Напомним, что взрывы в Запорожье люди слышали после 23:00 18 октября.
По свидетельству очевидцев, в городе работала противовоздушная оборона.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Старух
Фото: Александр Старух