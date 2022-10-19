Горів об’єкт інфраструктури: РФ обстріляла ракетами типу С-300 Запорізьку область
Уночі проти 19 жовтня російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району.
Оновлено о 08:52. Для ударів окупанти застосували ракети типу С-300.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула через ворожу атаку.
За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, постраждалих немає.
Нагадаємо, що вибухи в Запоріжжі люди чули після 23:00 18 жовтня.
За свідченнями очевидців, у місті працювала протиповітряна оборона.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Старух
Фото: Олександр Старух