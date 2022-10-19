Горів об’єкт інфраструктури: РФ обстріляла ракетами типу С-300 Запорізьку область

Жовтень, 19 в 8:52

Уночі проти 19 жовтня російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району.

Оновлено о 08:52. Для ударів окупанти застосували ракети типу С-300.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула через ворожу атаку.

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За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, постраждалих немає.

Нагадаємо, що вибухи в Запоріжжі люди чули після 23:00 18 жовтня.

За свідченнями очевидців, у місті працювала протиповітряна оборона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух