Октябрь, 20 в 8:50

Около 07:20 20 октября российские войска нанесли ракетный удар по поселку Камышеваха Запорожской области.

Попали оккупанты на территорию детской специализированной школы, сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, специалисты выясняют информацию о жертвах и разрушениях.

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– Эти изверги обязательно будут наказаны, – уверяет Кирилл Тимошенко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 239-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Павел Кириленко