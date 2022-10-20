Ракети впали на територію школи: окупанти обстріляли Комишуваху

Жовтень, 20 в 8:50

Близько 07:20 20 жовтня російські війська завдали ракетного удару по селищу Комишуваха Запорізької області.

Поцілили окупанти на територію дитячої спеціалізованої школи, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, наразі фахівці з’ясовують інформацію щодо жертв та руйнувань.

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– Ці нелюди обов’язково будуть покарані, – запевняє Кирило Тимошенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 239-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Кирило Тимошенко

Фото: Павло Кириленко