Режим Путина может готовить теракты против населения РФ – ГУР
На территории РФ военкоматы распространяют так называемые памятки для местных жителей, в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении терактов против мирного населения, сообщает ГУР Минобороны Украины.
– Вроде бы “диверсанты” выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи, – говорят в разведке.
Именно так поступали россияне на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения находили много заминированных предметов, в том числе детских игрушек. Это приводило к увечьям и даже гибели мирных жителей.
Поэтому в украинской разведке предполагают, что таким образом ФСБ РФ готовит почву для провокаций, чтобы обвинить Украину.
Недавно МИД Украины предупредил, что Россия может готовить диверсии на Турецком потоке, чтобы обвинить в этом Киев.
Украинские дипломаты отмечают, что единственный способ предотвратить российский энергетический терроризм — это занять жесткую позицию и публично заявить, что запуска Северного потока-2 или снятия с России санкций не будет ни при каких условиях
Источник: ГУР Міноборони України