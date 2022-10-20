Режим Путина может готовить теракты против населения РФ – ГУР

Октябрь, 20 в 15:54

На территории РФ военкоматы распространяют так называемые памятки для местных жителей, в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении терактов против мирного населения, сообщает ГУР Минобороны Украины.

– Вроде бы “диверсанты” выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи, – говорят в разведке.

Именно так поступали россияне на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения находили много заминированных предметов, в том числе детских игрушек. Это приводило к увечьям и даже гибели мирных жителей.

Поэтому в украинской разведке предполагают, что таким образом ФСБ РФ готовит почву для провокаций, чтобы обвинить Украину.

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Источник: ГУР Міноборони України