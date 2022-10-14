Октябрь, 14 в 0:14

Россия может готовить диверсии на Турецком потоке, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД напомнили, что Украина систематически предупреждает партнеров о террористических планах России относительно энергетической инфраструктуры.

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Ведомство добавило, что недавние попытки России склонить европейские правительства к уступкам, в частности снятие санкций, с помощью энергетического шантажа потерпели поражение. Так же и с требованиями Кремля платить за газ в рублях и остановка поставок газа по якобы техническим причинам, которые тоже не имели никакого успеха.

— Зато Европа продемонстрировала силу и начала активную диверсификацию и отказ от энергоресурсов шантажиста. Поэтому Путин решил перейти от шантажа к терроризму — физическому повреждению энергетической инфраструктуры. Его цель — разрушить пути поставки и поставить ультиматум: запускайте Северный поток 2, потому что у вас нет другого выбора. Публичные намеки на это уже звучали от российских чиновников, — сообщили в МИД.

Министерство сообщило, что Украина ведет постоянный мониторинг российских действий, имеющих признаки подготовки к воплощению очередной стратегии терроризма.

В МИД напомнили, что президент Владимир Зеленский публично предупредил о подготовке России к возможному повреждению украинской газотранспортной инфраструктуры, в частности под предлогом провокаций на территории самой России, с целью принуждения Германии к запуску Северного потока 2.

— Мы также располагаем данными относительно возможных аналогичных планов России в отношении Турецкого потока, — сообщили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что частью этой стратегии Кремля являются навязчивые обвинения Украины и других западных стран в якобы планировании или осуществлении каких-то действий против энергетической инфраструктуры.

— Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает партнеров не поддаваться на манипуляции и попытки России обвинить других в собственных террористических действиях. Это информационное прикрытие злонамеренных планов самой России. В этом контексте рассматриваем лживые заявления о якобы задержании диверсантов, которые планировали повредить Турецкий поток, как часть этой российской стратегии дезинформации, — заявили в министерстве.

В МИД настаивают, что единственный способ, которым партнеры могут предотвратить российский энергетический терроризм — это занять уже сейчас твердую позицию и публично заявить, что запуска Северного потока 2 или снятия с России санкций не будет ни при каких условиях.

— Мы призываем партнеров не медлить с четким сигналом в сторону Москвы, который заставит ее отказаться от террористических планов. Сохраняя единство и твердость, мы заставим российский энергетический терроризм потерпеть поражение так же, как потерпел поражение ее энергетический шантаж, — говорится в сообщении.

Напомним, 6 октября Швеция выпустила официальный отчет о ходе расследования утечек, произошедших в конце сентября на российских газопроводах. Правоохранители Швеции подтвердили, что на трубопроводах произошли взрывы.

Впоследствии, 11 октября, была обнаружена утечка на одной из ниток нефтепровода Дружба, по этому участку нефть идет в Германию.