Режим Путіна може готувати теракти проти населення РФ – ГУР

Жовтень, 20 в 15:54

На території РФ військкомати поширюють так звані пам’ятки для місцевих жителів, у яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терактів проти мирного населення, повідомляє ГУР Міноборони України.

– Начебто “диверсанти” викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі, – кажуть у розвідці.

Саме так робили росіяни на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення знаходили багато замінованих предметів, зокрема дитячих іграшок. Це призводило до каліцтв і навіть загибелі мирних жителів.

Тому в українській розвідці припускають, що таким чином ФСБ РФ готує підґрунтя для провокацій, щоб потім звинуватити Україну.

Зараз дивляться

Нещодавно МЗС України попередило, що Росія може готувати диверсії на Турецькому потоці, щоб звинуватити у цьому Київ.

Українські дипломати наголошують, що єдиний спосіб попередити російський енергетичний тероризм – це зайняти тверду позицію та публічно заявити, що запуску Північного потоку-2 чи зняття з Росії санкцій не буде за жодних умов.

Джерело: ГУР Міноборони України