Режим Путіна може готувати теракти проти населення РФ – ГУР
На території РФ військкомати поширюють так звані пам’ятки для місцевих жителів, у яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терактів проти мирного населення, повідомляє ГУР Міноборони України.
– Начебто “диверсанти” викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі, – кажуть у розвідці.
Саме так робили росіяни на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення знаходили багато замінованих предметів, зокрема дитячих іграшок. Це призводило до каліцтв і навіть загибелі мирних жителів.
Тому в українській розвідці припускають, що таким чином ФСБ РФ готує підґрунтя для провокацій, щоб потім звинуватити Україну.
Нещодавно МЗС України попередило, що Росія може готувати диверсії на Турецькому потоці, щоб звинуватити у цьому Київ.
Українські дипломати наголошують, що єдиний спосіб попередити російський енергетичний тероризм – це зайняти тверду позицію та публічно заявити, що запуску Північного потоку-2 чи зняття з Росії санкцій не буде за жодних умов.
Джерело: ГУР Міноборони України