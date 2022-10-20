Октябрь, 20 в 7:36

Российские власти, вероятно, готовят информационное поле, чтобы оправдать запланированное отступление своих войск и значительные территориальные потери в Херсонской области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, командующий вооруженными силами России в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил в эфире российского телевидения, что российскому военному руководству предстоит принять сложные решения в отношении Херсонской области. Он также обвинил Украину в планировании нанесения ударов по гражданским и жилым объектам Херсонской области.

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В свою очередь, назначенный Россией глава Херсона Владимир Сальдо заявил, что его администрация намерена эвакуировать жителей западного берега Днепра в ожидании масштабного наступления ВСУ.

Американские аналитики считают, что заявления Суровикина и Сальдо являются попыткой создать информационные условия для полного отступления российских подразделений за Днепр. Такое отступление приведет к тому, что город Херсон и другие территории в Херсонской области вернутся под контроль Украины.

— Российские военачальники, очевидно, извлекли уроки из предыдущих информационных и оперативных неудач во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Поэтому, вероятно, пытаются оправдать свою неспособности защититься от еще одного успешного украинского наступления, — считают аналитики ISW.

Также, по мнению экспертов ISW, россияне могут готовить информационную подоплеку для провокации на Каховской ГЭС.

— Российские военные вероятно полагают, что прорыв дамбы может прикрыть их отход с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Вооруженных сил Украины через реку, — считают в ISW.

Так, Суровикин 18 октября заявил, что у него якобы имеется информация о намерении Киева нанести удар по плотине Каховской ГЭС, что, по его словам, повлечет разрушительное наводнение в Херсонской области. Гауляйтер Сальдо поддержал это заявление и предупредил, что украинские силы намерены нанести удар по плотинам вверх по течению от города Херсон.

Таким образом российские власти, вероятно, хотят создать информационные условия, чтобы оправдать свое отступление из Херсона и возложить на Украину ответственность за последующий ущерб и гибель людей.

Так Кремль может попытаться использовать новость о третьем унизительном отступлении российских войск, считают в Институте изучения войны.