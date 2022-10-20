Жовтень, 20 в 7:36

Російська влада, ймовірно, готує інформаційне поле, щоб виправдати запланований відступ своїх військ та значні територіальні втрати на Херсонщині.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, командувач збройних сил Росії в Україні генерал Сергій Суровікін повідомив в ефірі російського телебачення, що російське військове керівництво має ухвалити складні рішення щодо Херсонської області. Він також звинуватив Україну в начебто плануванні ударів по цивільних та житлових об’єктах Херсонської області.

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Своєю чергою, призначений Росією голова Херсона Володимир Сальдо заявив, що його адміністрація має намір евакуювати мешканців західного берега Дніпра в очікуванні масштабного настання ЗСУ.

Американські аналітики вважають, що заяви Суровікіна та Сальдо є спробою створити інформаційні умови для повного відступу російських підрозділів за Дніпро. Такий відступ призведе до того, що місто Херсон та інші території Херсонської області повернуться під контроль України.

– Російські воєначальники, очевидно, отримали уроки з попередніх інформаційних та оперативних невдач під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області. Тому, ймовірно, намагаються виправдати свою нездатність захиститись від ще одного успішного українського наступу, – вважають аналітики ISW.

Також, на думку експертів ISW, росіяни можуть готувати інформаційне підґрунтя для провокації на Каховській ГЕС.

– Російські військові, ймовірно, вважають, що прорив дамби може прикрити їхній відхід із правого берега Дніпра і запобігти або затримати просування Збройних сил України через річку, – вважають в ISW.

Так, Суровікін 18 жовтня заявив, що нібито має інформацію про намір Києва завдати удару по греблі Каховської ГЕС, що, за його словами, спричинить руйнівну повінь у Херсонській області. Гауляйтер Сальдо підтримав цю заяву та попередив, що українські сили мають намір завдати удару по греблях вгору за течією від міста Херсон.

Таким чином, російська влада, ймовірно, хоче створити інформаційні умови, щоб виправдати свій відступ із Херсона і перекласти на Україну відповідальність за подальші збитки і загибель людей.

Так Кремль може спробувати використати новину про третій принизливий відступ російських військ, вважають в Інституті вивчення війни.