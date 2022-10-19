Оккупанты собираются вывозить жителей Херсонщины и допускают принятие “самых непростых решений”

Октябрь, 18 в 22:52

Оккупанты планируют эвакуировать из Херсонщины гражданское население, когда в военном командовании РФ говорят, что по Херсону могут быть приняты “наиболее непростые решения”.

Об этом заявил ставленник Кремля, коллаборационист Владимир Сальдо, который является главой оккупационной администрации Херсонщины, а также недавно назначенный командующий силами вторжения РФ в Украину Сергей Суровикин.

По словам Сальдо, жителей временно захваченной Херсонщины планируют вывезти на левый берег Днепра.

Сейчас смотрят

— Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше по Днепру, — заявил марионетка Кремля.

В своем обращении Сальдо указал об эвакуации и Снигиревки Николаевской области.

Коллаборационист добавил, что российские силы в оккупированном Херсоне готовятся к наступлению Вооруженных сил Украины, поэтому создают оборонительные укрепления.

Примечательно, что именно на правом берегу реки Днепр находится основная часть города Херсон.

В то же время российский командующий Объединенной группировки войск, вторгшихся в Украину, Сергей Суровикин заявил, что действия и планы России по Херсону “будут зависеть от военно-тактической ситуации, которая складывается”.

Он назвал ситуацию в регионе “непростой”, а оккупанты, по его словам, будут действовать “осознанно и своевременно”.

— Не исключаю принятия самых непростых решений, — сказал Суровикин.

Тем временем российские пропагандисты пишут, что начинается “битва за Херсон”.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко указывает, что его настораживает два момента.

— Первый — нигде в официальных источниках я не нашел подтверждения фразы этого командующего. Второй — синхронность работы российских источников по генерированию намеков на отступление из Херсона. Помним о том, чему учил Сунь Цзы, который сказал, что война — это искусство лжи, — написал журналист.

На Юге Украины планомерно продолжается контрнаступление украинских защитников. Так, на прошлой неделе в Херсонской области ВСУ смогли провести стабилизационные мероприятия для восстановления инфраструктуры в нескольких деоккупированных населенных пунктах.

После этого в Генштабе ВСУ сообщили, что в Херсонской области российские захватчики усиливают фильтрационные мероприятия и начали процесс эвакуации “государственных” учреждений.