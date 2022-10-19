Оккупанты собираются вывозить жителей Херсонщины и допускают принятие “самых непростых решений”
Оккупанты планируют эвакуировать из Херсонщины гражданское население, когда в военном командовании РФ говорят, что по Херсону могут быть приняты “наиболее непростые решения”.
Об этом заявил ставленник Кремля, коллаборационист Владимир Сальдо, который является главой оккупационной администрации Херсонщины, а также недавно назначенный командующий силами вторжения РФ в Украину Сергей Суровикин.
По словам Сальдо, жителей временно захваченной Херсонщины планируют вывезти на левый берег Днепра.
— Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше по Днепру, — заявил марионетка Кремля.
В своем обращении Сальдо указал об эвакуации и Снигиревки Николаевской области.
Коллаборационист добавил, что российские силы в оккупированном Херсоне готовятся к наступлению Вооруженных сил Украины, поэтому создают оборонительные укрепления.
Примечательно, что именно на правом берегу реки Днепр находится основная часть города Херсон.
В то же время российский командующий Объединенной группировки войск, вторгшихся в Украину, Сергей Суровикин заявил, что действия и планы России по Херсону “будут зависеть от военно-тактической ситуации, которая складывается”.
Он назвал ситуацию в регионе “непростой”, а оккупанты, по его словам, будут действовать “осознанно и своевременно”.
— Не исключаю принятия самых непростых решений, — сказал Суровикин.
Тем временем российские пропагандисты пишут, что начинается “битва за Херсон”.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко указывает, что его настораживает два момента.
— Первый — нигде в официальных источниках я не нашел подтверждения фразы этого командующего. Второй — синхронность работы российских источников по генерированию намеков на отступление из Херсона. Помним о том, чему учил Сунь Цзы, который сказал, что война — это искусство лжи, — написал журналист.
На Юге Украины планомерно продолжается контрнаступление украинских защитников. Так, на прошлой неделе в Херсонской области ВСУ смогли провести стабилизационные мероприятия для восстановления инфраструктуры в нескольких деоккупированных населенных пунктах.
После этого в Генштабе ВСУ сообщили, что в Херсонской области российские захватчики усиливают фильтрационные мероприятия и начали процесс эвакуации “государственных” учреждений.