У небо здіймається дим: у Донецьку пролунав вибух
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Фото: Depositphotos
20 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух.
За свідченнями очевидців, поряд із площею Леніна в небо здіймається дим.
Крім того, в місті з’явились проблеми з інтернетом.
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За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 239-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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