Жовтень, 20 в 7:01

20 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух.

За свідченнями очевидців, поряд із площею Леніна в небо здіймається дим.

Крім того, в місті з’явились проблеми з інтернетом.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 239-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.