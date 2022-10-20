Октябрь, 20 в 7:42

Россия перебросила новые силы на временно оккупированную территорию Луганской области.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, прибывшее на Луганщину пополнение – это мобилизованные лица.

В то же время, уже известны многочисленные факты ограблений и мародерства.

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– Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины считают высокой вероятность обстрелов мирного населения Херсонской области российскими оккупантами, о чем накануне также сообщал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В частности, тревожным в Генштабе ВСУ считают тот факт, что накануне на временно захваченной территории распространили сообщения с призывом эвакуироваться из Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 239-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР