Значна частина – засуджені: РФ перекинула на Луганщину поповнення

Жовтень, 20 в 7:42

Росія перекинула нові сили на тимчасово окуповану територію Луганської області.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, поповнення, що прибуло на Луганщину, – це мобілізовані особи.

Водночас уже відомі численні факти пограбувань та мародерства.

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– Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі, – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Крім того, у Генеральному штабі Збройних сил України вважають високою ймовірність обстрілів мирного населення Херсонської області російськими окупантами, про що напередодні також повідомляв керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зокрема, тривожним у Генштабі ЗСУ вважають той факт, що напередодні на тимчасово захопленій території поширили повідомлення із закликом евакуюватися із Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 239-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР