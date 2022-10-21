Октябрь, 21 в 18:15

Отныне Государственная миграционная служба сможет оформить человека, желающего вернуться в Украину, даже без личного присутствия.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

— Граждане, которые оказались за пределами нашей страны без каких-либо документов, отныне смогут оформить удостоверение личности для возвращения на Родину без своего присутствия, — говорится в сообщении.

В Министерстве добавили, что соответствующий экспериментальный проект был разработан МВД совместно с Минреинтеграции, МИД и ГМС. Сегодня его поддержало Правительство во время заседания.

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Отныне удостоверение личности, которая была депортирована на территорию государства-агрессора, будут оформлять органы ГМС.

Это можно сделать на основании обращения:

одного из родителей или другого законного представителя лица в возрасте 18 лет;

одного из родителей;

супругов;

совершеннолетнего ребенка;

родного брата/сестры;

официального обращения Минреинтеграции.

В ведомстве пояснили, что удостоверение готовится бесплатно в течение пяти дней и действует до трех месяцев.

— Органы ГМС передают его законному представителю, члену семьи или направляют в Минреинтеграции для дальнейшей передачи тому, кто оказался за границей без документов. И это еще одно нововведение, которое имеет целью облегчить нашим соотечественникам путь домой, — пояснили в министерстве.

Минреинтеграции напомнило, что ранее удостоверение личности на возвращение выдавалось исключительно дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины на основании только личного ходатайства заявителя или обращения его законных представителей.