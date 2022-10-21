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Факти / Україна

Депортовані до РФ українці зможуть дистанційно оформити документи для повернення

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Паспорт України
Фото: Dreamstime

Відтепер Державна міграційна служба зможе оформити людину, яке бажає повернутись до України, навіть без особистої присутності.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

– Громадяни, які опинилися за межами нашої країни без будь-яких документів, відтепер зможуть оформити посвідчення особи для повернення на Батьківщину без своєї присутності, – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві додали, що відповідний експериментальний проєкт був розроблений МВС спільно з Мінреінтеграції, МЗС та ДМС. Сьогодні його підтримав Уряд під час засідання.

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Відтепер посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлюватимуть органи ДМС.

Це можна зробити на підставі звернення:

  • одного з батьків або іншого законного представника особи у віці 18 років;
  • одного з батьків;
  • подружжя;
  • повнолітньої дитини;
  • рідного брата/сестри;
  • офіційного звернення Мінреінтеграції.

У відомстві пояснили, що посвідчення готується безоплатно протягом п’яти днів і діє до трьох місяців.

– Органи ДМС передають його законному представнику, члену сім’ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів. І це ще одне нововведення, яке має на меті полегшити нашим співвітчизникам шлях додому, – пояснили у міністерстві.

Мінреінтеграції нагадало, що раніше посвідчення особи на повернення видавалось виключно дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі лише особистого клопотання заявника або звернення його законних представників.

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