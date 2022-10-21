Депортовані до РФ українці зможуть дистанційно оформити документи для повернення
Відтепер Державна міграційна служба зможе оформити людину, яке бажає повернутись до України, навіть без особистої присутності.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
– Громадяни, які опинилися за межами нашої країни без будь-яких документів, відтепер зможуть оформити посвідчення особи для повернення на Батьківщину без своєї присутності, – йдеться у повідомленні.
У Міністерстві додали, що відповідний експериментальний проєкт був розроблений МВС спільно з Мінреінтеграції, МЗС та ДМС. Сьогодні його підтримав Уряд під час засідання.
Відтепер посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлюватимуть органи ДМС.
Це можна зробити на підставі звернення:
- одного з батьків або іншого законного представника особи у віці 18 років;
- одного з батьків;
- подружжя;
- повнолітньої дитини;
- рідного брата/сестри;
- офіційного звернення Мінреінтеграції.
У відомстві пояснили, що посвідчення готується безоплатно протягом п’яти днів і діє до трьох місяців.
– Органи ДМС передають його законному представнику, члену сім’ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів. І це ще одне нововведення, яке має на меті полегшити нашим співвітчизникам шлях додому, – пояснили у міністерстві.
Мінреінтеграції нагадало, що раніше посвідчення особи на повернення видавалось виключно дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі лише особистого клопотання заявника або звернення його законних представників.