Жовтень, 21 в 18:15

Відтепер Державна міграційна служба зможе оформити людину, яке бажає повернутись до України, навіть без особистої присутності.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

– Громадяни, які опинилися за межами нашої країни без будь-яких документів, відтепер зможуть оформити посвідчення особи для повернення на Батьківщину без своєї присутності, – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві додали, що відповідний експериментальний проєкт був розроблений МВС спільно з Мінреінтеграції, МЗС та ДМС. Сьогодні його підтримав Уряд під час засідання.

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Відтепер посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлюватимуть органи ДМС.

Це можна зробити на підставі звернення:

одного з батьків або іншого законного представника особи у віці 18 років;

одного з батьків;

подружжя;

повнолітньої дитини;

рідного брата/сестри;

офіційного звернення Мінреінтеграції.

У відомстві пояснили, що посвідчення готується безоплатно протягом п’яти днів і діє до трьох місяців.

– Органи ДМС передають його законному представнику, члену сім’ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів. І це ще одне нововведення, яке має на меті полегшити нашим співвітчизникам шлях додому, – пояснили у міністерстві.

Мінреінтеграції нагадало, що раніше посвідчення особи на повернення видавалось виключно дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі лише особистого клопотання заявника або звернення його законних представників.