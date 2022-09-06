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Факты / Украина

Выезд из Украины мужчин, имеющих рабочую визу в ЕС: какие документы необходимы

Юлия Соколова, редактор ленты
Выезд из Украины мужчин, имеющих рабочую визу в ЕС: какие документы необходимы
Фото: Depositphotos

В Государственной пограничной службе Украины обнародовали разъяснение о выезде за границу во время военного положения мужчин, имеющих рабочую визу одной из стран Евросоюза.

Как отметили в ГПСУ, наличие визы не дает права на выезд военнообязанным мужчинам.

– Визы иностранных стран, выдаваемые мужчинам-гражданам Украины, не подтверждают постоянное проживание в этих странах и не дают право на выезд военнообязанным, — говорится в разъяснении.

Для подтверждения оснований выезда из Украины мужчине нужно предоставить:

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• документы, подтверждающие личность (например, загранпаспорт);

• документы для подтверждения статуса лица, которое не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации и имеет право на выезд из Украины.

Категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины, определены статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Эта статья содержит список категорий граждан, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Речь идет, например, о лицах с инвалидностью; мужчинах, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет; гражданах, самостоятельно воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет; мужчинах, забронированных предприятиями, учреждениями, организациями, органами госвласти и т.д.

Разрешается и выезд мужчин, временно непригодных к военной службе и имеющих подтверждающие документы. Кроме того, имеют право уехать мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей.

Как известно, с 1 сентября 2022 года планировалось разрешить выезд за границу мужчинам-предпринимателям в краткосрочные командировки. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пока не подписал соответствующее постановление.

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Источники: Госпогранслужба, МВД
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