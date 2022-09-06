Сентябрь, 06 в 16:42

В Государственной пограничной службе Украины обнародовали разъяснение о выезде за границу во время военного положения мужчин, имеющих рабочую визу одной из стран Евросоюза.

Как отметили в ГПСУ, наличие визы не дает права на выезд военнообязанным мужчинам.

– Визы иностранных стран, выдаваемые мужчинам-гражданам Украины, не подтверждают постоянное проживание в этих странах и не дают право на выезд военнообязанным, — говорится в разъяснении.

Для подтверждения оснований выезда из Украины мужчине нужно предоставить:

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• документы, подтверждающие личность (например, загранпаспорт);

• документы для подтверждения статуса лица, которое не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации и имеет право на выезд из Украины.

Виїзд чоловіків, які мають робочу візу країни ЄС ????Необхідно надати документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу та має право на виїзд із України. ➡️https://t.co/p9JnGS40Tk pic.twitter.com/JQxKEbP8lB — МВС України (@MVS_UA) September 6, 2022

Категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины, определены статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Эта статья содержит список категорий граждан, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Речь идет, например, о лицах с инвалидностью; мужчинах, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет; гражданах, самостоятельно воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет; мужчинах, забронированных предприятиями, учреждениями, организациями, органами госвласти и т.д.

Разрешается и выезд мужчин, временно непригодных к военной службе и имеющих подтверждающие документы. Кроме того, имеют право уехать мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей.

Как известно, с 1 сентября 2022 года планировалось разрешить выезд за границу мужчинам-предпринимателям в краткосрочные командировки. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пока не подписал соответствующее постановление.