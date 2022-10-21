Гайдай назвал самую горячую точку в Луганской области

Октябрь, 21 в 12:41

Самая горячая точка на Луганщине – это направление Сватового. Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона FreeДом.

— Там оккупанты максимально обстреливают всю территорию, которую они недавно покинули, из которой их выбили.

Он добавил, что россияне обстреливают деоккупированные села из Градов:

— Можете представить, что может произойти с небольшим селом, если в течение недели его расстреливают Градами.

По словам Гайдая, под обстрелами больше всего находится участок от Сватового до Кременной.

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Также руководитель ОВА рассказал, что оккупанты массово освобождают жителей Луганщины от жилья, в частности отбирают квартиры и дома.

Рашисты заселяются сами или заселяют других людей в квартиры в Рубежном и Северодонецке, а коллаборанты наводят на жилье украинских патриотов.

Недавно Гайдай сообщал, что вблизи Кременной в течение двух дней сложили оружие и оставили свои позиции около 30 российских оккупантов.