Гайдай назвал самую горячую точку в Луганской области
Самая горячая точка на Луганщине – это направление Сватового. Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона FreeДом.
— Там оккупанты максимально обстреливают всю территорию, которую они недавно покинули, из которой их выбили.
Он добавил, что россияне обстреливают деоккупированные села из Градов:
— Можете представить, что может произойти с небольшим селом, если в течение недели его расстреливают Градами.
По словам Гайдая, под обстрелами больше всего находится участок от Сватового до Кременной.
Также руководитель ОВА рассказал, что оккупанты массово освобождают жителей Луганщины от жилья, в частности отбирают квартиры и дома.
Рашисты заселяются сами или заселяют других людей в квартиры в Рубежном и Северодонецке, а коллаборанты наводят на жилье украинских патриотов.
Недавно Гайдай сообщал, что вблизи Кременной в течение двух дней сложили оружие и оставили свои позиции около 30 российских оккупантов.