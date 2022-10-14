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Факты / Україна

Вблизи Кременной только за двое суток сложили оружие почти 30 оккупантов – Гайдай

Юлия Соколова, редактор ленты
Вблизи Кременной только за двое суток сложили оружие почти 30 оккупантов – Гайдай

Вблизи временно захваченного города Кременная (Луганская область) только за два дня сложили оружие и покинули свои позиции почти 30 российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

По его словам, захваченные позиции в районе Кременной пытаются удерживать так называемые передовые подразделения 488 мотострелкового полка (Брянская область) и 144 мотострелковой дивизии РФ.

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Однако, похоже, ситуация в путинских войсках не лучшая, ведь за двое суток 27 россиян покинули свои позиции и отказались выполнять приказы.

– Только за двое суток, 11-12 октября, передовые позиции покинули 27 военнослужащих, которые сложили оружие и отказались выполнять приказы своего командования, — подчеркнул Гайдай.

По его данным, с этими солдатами провели “собеседования” с элементами прессинга. После этого 22 из них были арестованы, а еще пятеро согласились вернуться на позиции после запугиваний командования.

Еще в начале октября контрнаступление Вооруженных сил Украины из Харьковской области перешло в Луганскую. По состоянию на 9 октября сообщалось, что украинские военные освободили семь населенных пунктов в Луганской области.

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Источник: Telegram-канал Сергея Гайдая

Фото: ГУР Минобороны Украины

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