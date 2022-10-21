Гайдай назвав найгарячішу точку на Луганщині

Жовтень, 21 в 12:41

Найгарячіша точка на Луганщині – це напрямок Сватового. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону FreeДом.

— Там окупанти максимально обстрілюють усю територію, яку вони нещодавно залишили, з якої їх вибили.

Він додав, що росіяни обстрілюють деокуповані села з Градів:

— Можете уявити, що може статися з невеликим селом, якщо протягом тижня його розстрілюють Градами.

За словами Гайдая, під обстрілами найбільше перебуває ділянка від Сватового до Кремінної.

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Також керівник ОВА розповів, що окупанти масово звільняють мешканців Луганщини від житла, зокрема відбирають квартири та будинки.

Рашисти заселяються самі, або заселяють інших людей в квартири в Рубіжному та Сєвєродонецьку, а колаборанти наводять на житло українських патріотів.

Нещодавно Гайдай повідомляв, що поблизу Кремінної протягом двох днів склали зброю та залишили свої позиції майже 30 російських окупантів.