Октябрь, 22 в 12:15

Российские оккупанты, в частности боевики ЧВК Вагнера, пытаются обустроить так называемую линию обороны в Луганской области, чтобы сдержать наступление Вооруженных сил Украины. Однако они не успеют ее завершить, поскольку до сих пор сделали около двух километров.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что одно из самых горячих направлений сейчас – в районе Сватово. На этом направлении продолжаются достаточно ожесточенные бои.

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Враг стянул туда очень большие резервы из мобилизованных. Кроме того, после фейковой аннексии Луганской области, провозглашенной Кремлем, оккупанты, не скрывая, проводят тотальную мобилизацию. Они принудительно забирают мужчин на оккупированных территориях в армию без учета их возраста и состояния здоровья.

В маленьких селах оккупанты выселяют людей из частных домов, а заселяют туда боевиков.

– У нас там есть и вагнеровцы, и кадыровцы, и регулярные войска, и свежемобилизованные. Очень много стянули. Делают защитную линию обороны. Опять же лгут себе в первую очередь. Потому что они говорят, что она там протяженностью почти около сотни километров или даже больше. А на самом деле несколько километров пока сделано. И не успеют они сделать ее целиком. В целом ситуация там достаточно тяжелая, но все идет по плану ВСУ, — подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что так называемая линия обороны, которую строят российские войска, не сможет существенно повлиять на ход освобождения Луганской области.

– Нет, никак. Возможно, где-то в 1939 году это было бы какой-то помехой. В принципе РФ и живет сейчас прошлым, советским временем. Но сейчас завершается 2022 год, так что технологии и возможности уже пошли гораздо дальше, чем воображение российских командиров, — отметил Гайдай.

Как ранее проинформировал американский телеканал CNN, российские оккупанты возвели почти двухкилометровую “линию Вагнера” возле города Горское Луганской области. Это так называемая вторая линия обороны.

О ее существовании свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar Technologies.

Это укрепление оккупантов состоит из четырех рядов цементных пирамид. Россияне рассчитывают, что пирамиды остановят технику и танки ВСУ во время продвижения на восток. А за противотанковыми укреплениями находится большой ров.

Российские пропагандистские СМИ уже назвали эти укрепления “линией Вагнера” (имея в виду группу наемников ЧВК Вагнера). Пропагандисты утверждали, что это “вторая линия обороны”, если украинские военные попытаются прорваться в этом районе.

РосСМИ писали, что группа Вагнера продолжит строительство своей “линии” от границы до Кременной и на юг до Светлодарска. Это более 200 километров.

В то же время дополнительные спутниковые снимки, которыми располагает CNN, не показали каких-либо других строительных работ.

CNN также отмечает, что хоть фортификационные сооружения могут помочь в защите от атаки, однако ничто не мешает ВСУ просто обойти их, поскольку укрепления простираются всего на 1,6 км.

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Источник: Telegram-канал Сергея Гайдая