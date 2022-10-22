Жовтень, 22 в 12:15

Російські окупанти, зокрема бойовики ПВК Вагнера, намагаються облаштувати так звану лінію оборони на Луганщині, щоб стримати наступ Збройних сил України. Проте вони не встигнуть її завершити, оскільки досі зробили близько двох кілометрів.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що один із найгарячіших напрямків зараз – у районі Сватового. Там тривають достатньо запеклі бої.

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Ворог підтягнув туди дуже великі резерви з мобілізованих. Крім того, після фейкової анексії Луганщини, проголошеної Кремлем, окупанти, не приховуючи, проводять тотальну мобілізацію. Вони примусово забирають чоловіків на окупованих територіях до армії без урахування їхнього віку та стану здоров’я.

У маленьких селах окупанти виселяють людей із приватних будинків, а натомість заселяють туди бойовиків.

– У нас там є і вагнерівці, і кадирівці, і регулярні війська, і свіжомобілізовані. Дуже багато стягнули. Роблять захисну лінію оборони. Знову ж таки брешуть собі в першу чергу. Тому що вони кажуть, що вона там протяжністю майже під сотню кілометрів чи навіть більше. А насправді кілька кілометрів поки що зроблено. І не встигнуть вони зробити її повністю. В цілому ситуація там достатньо важка, але все йде за планом ЗСУ, – наголосив Гайдай.

Він додав що так звана лінія оборони, яку будують російські війська, не зможе істотно вплинути на перебіг звільнення Луганщини.

– Ні, ніяк. Можливо, десь у 1939 році це було б якоюсь завадою. У принципі РФ і живе зараз минулим, радянськими часами. Але зараз завершується 2022 рік, тож технології та можливості вже пішли набагато далі, ніж уява російських командирів, – зазначив Гайдай.

Як раніше поінформував американський телеканал CNN, російські окупанти звели майже двокілометрову “лінію Вагнера” біля міста Гірське, що на Луганщині. Це так звана друга лінія оборони.

Про її існування свідчать супутникові знімки компанії Maxar Technologies.

Це укріплення окупантів складається з чотирьох рядів цементних пірамід. Росіяни розраховують, що піраміди зупинять техніку і танки ЗСУ під час просування на схід. А за протитанковими укріпленнями розташований великий рів.

Російські пропагандистські ЗМІ вже назвали ці укріплення “лінією Вагнера” (маючи на увазі групу найманців ПВК Вагнера). Пропагандисти стверджували, що це “друга лінія оборони”, якщо українські військові спробують прорватися в цьому районі.

РосЗМІ писали, що група Вагнера продовжить будівництво своєї “лінії” від кордону до Кремінної та на південь до Світлодарська. Це більш ніж 200 кілометрів.

Водночас додаткові супутникові знімки, які має в своєму розпорядженні CNN, не показали якихось інших будівельних робіт.

CNN також наголошує, що хоч фортифікаційні споруди і можуть допомогти в захисті від атак, проте ніщо не заважає ЗСУ просто обійти їх, оскільки укріплення простягаються лише на 1,6 км.

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Джерело: Telegram-канал Сергія Гайдая