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Факты / Україна

В Херсонской области зенитчики ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Херсонской области зенитчики ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52
Фото: Depositphotos

В Херсонской области наши воины сбили ударный вертолет врага Ка-52 (Аллигатор).

Об этом сообщило Воздушное командование Юг.

Произошло это в полдень в Бериславском районе Херсонской области.

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Напомним, что сегодня утром Воздушные силы ВСУ уничтожили 18 вражеских ракет. А вчера сбили российский штурмовик Су-25.

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