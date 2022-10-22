В Херсонской области зенитчики ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52
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В Херсонской области наши воины сбили ударный вертолет врага Ка-52 (Аллигатор).
Об этом сообщило Воздушное командование Юг.
Произошло это в полдень в Бериславском районе Херсонской области.
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Напомним, что сегодня утром Воздушные силы ВСУ уничтожили 18 вражеских ракет. А вчера сбили российский штурмовик Су-25.