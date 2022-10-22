На Херсонщині зенітники ЗСУ збили ударний вертоліт Ка-52
Фото: Depositphotos
У Херсонській області наші воїни збили ударний вертоліт ворога Ка-52 (Алігатор).
Про це повідомило Повітряне командування Південь.
Сталося це опівдні в Бериславському районі Херсонщини.
Зараз дивляться
Вдало приземлили ворожу техніку бійці підрозділу зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування Південь.
Нагадаємо, що сьогодні зранку Повітряні сили ЗСУ знищили 18 ворожих ракет. А вчора збили російський штурмовик Су-25.