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Факти / Україна

На Херсонщині зенітники ЗСУ збили ударний вертоліт Ка-52

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Херсонщині зенітники ЗСУ збили ударний вертоліт Ка-52
Фото: Depositphotos

У Херсонській області наші воїни збили ударний вертоліт ворога Ка-52 (Алігатор).

Про це повідомило Повітряне командування Південь.

Сталося це опівдні в Бериславському районі Херсонщини.

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Вдало приземлили ворожу техніку бійці підрозділу зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування Південь.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Повітряні сили ЗСУ знищили 18 ворожих ракет. А вчора збили російський штурмовик Су-25.

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