С утра силы ПВО уничтожили 18 вражеских ракет
Сегодня с самого утра российский агрессор нанес массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Наши силы противовоздушной обороны сбили 18 вражеских ракет.
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
Так, с 07:00 российская армия атаковала объекты критической инфраструктуры по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из Волгодонска Ростовской области.
Вражеская авиация выпустила 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).
Кроме того, оккупанты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами Калибр. Всего совершили 16 пусков.
В зонах ответственности ВК Юг, ВК Центр, ВК Запад ВСУ авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожены 18 крылатых ракет врага:
- 13 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 5 крылатых ракет Калибр.
В Воздушном командовании Юг сообщили, что в зоне их ответственности силы ПВО над Одесской областью уничтожили четыре ракеты Калибр и еще одну ракету над Николаевской.
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов, в областном центре исчез свет. Также вражеским ударам подверглись Луцк и Ровно.
Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ, ПК Юг