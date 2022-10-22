Октябрь, 22 в 12:32

Сегодня с самого утра российский агрессор нанес массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Наши силы противовоздушной обороны сбили 18 вражеских ракет.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Так, с 07:00 российская армия атаковала объекты критической инфраструктуры по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из Волгодонска Ростовской области.

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Вражеская авиация выпустила 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).

Кроме того, оккупанты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами Калибр. Всего совершили 16 пусков.

В зонах ответственности ВК Юг, ВК Центр, ВК Запад ВСУ авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожены 18 крылатых ракет врага:

13 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 крылатых ракет Калибр.

В Воздушном командовании Юг сообщили, что в зоне их ответственности силы ПВО над Одесской областью уничтожили четыре ракеты Калибр и еще одну ракету над Николаевской.

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов, в областном центре исчез свет. Также вражеским ударам подверглись Луцк и Ровно.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ, ПК Юг

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ