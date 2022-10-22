Октябрь, 22 в 14:08

В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий.

Как сообщили в СБУ, на этой неделе Кассационный админсуд в составе Верховного суда отклонил апелляционную жалобу Социалистической партии Украины.

Решение суда означает окончательный запрет политсилы на территории нашего государства.

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– Поводом для запрета политсилы стали доказательства деструктивной деятельности партии. Речь, прежде всего, идет о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и “обычных” членов этого партийного объединения, — сообщили в СБУ.

Таким образом, эта политическая сила пополнила список запрещенных ранее пророссийских политических партий, среди которых: Оппозиционный блок, Социалисты, партия Справедливости и развития, Наши, Государство, Блок Владимира Сальдо, Левая оппозиция, Партия Шария, Союз левых сил, Оппозиционная платформа – За жизнь и Прогрессивная социалистическая партия Украины.

— В ходе следственно-оперативных действий доказано, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в установлении режима захватчиков на захваченных РФ территориях Украины, организации и проведении на этих территориях фейковых “референдумов”, — отметили в СБУ.