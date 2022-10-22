Жовтень, 22 в 14:08

В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій.

Як повідомили в СБУ, цього тижня Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу Соціалістичної партії України.

Рішення суду означає остаточну заборону політсили на території нашої держави.

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– Приводом для заборони політсили стали докази деструктивної діяльності партії. Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і “звичайних” членів цього партійного об’єднання, – повідомили в СБУ.

Таким чином ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: Опозиційний блок, Соціалісти, партія Справедливості та розвитку, Наші, Держава, Блок Володимира Сальдо, Ліва опозиція, Партія Шарія, Союз лівих сил, Опозиційна платформа – За життя та Прогресивна соціалістична партія України.

– У ході слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у встановленні режиму загарбників на захоплених РФ територіях України, ​організації та проведенні на цих територіях фейкових “референдумів”, – зазначили в СБУ.