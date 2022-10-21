В Николаеве на совещании у мэра задержали чиновника-предателя
Спецназовцы СБУ в Николаеве посетили совещание мэра, где задержали чиновника, который работал на российские спецслужбы.
Об этом сообщают в СБУ.
Предателем оказался начальник коммунального предприятия Николаевская ритуальная служба. Одной из задач мужчины было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ.
Чиновник сливал российскому врагу персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры. Также передавал оккупантам списки погибших украинских защитников, собирал разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений Сил обороны.
— Другой его задачей было информирование агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и о других закрытых вопросах, которые обсуждались во время совещаний в горсовете, — рассказали в СБУ.
Коллаборант пытался привлечь к разведдеятельности еще четыре человека. СБУ также удалось установить личность представителя спецслужб РФ.
Как сообщает местное издание НикВести, предателем оказался Александр Сагайдак.
По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.