Октябрь, 21 в 14:48

Спецназовцы СБУ в Николаеве посетили совещание мэра, где задержали чиновника, который работал на российские спецслужбы.

Об этом сообщают в СБУ.

Предателем оказался начальник коммунального предприятия Николаевская ритуальная служба. Одной из задач мужчины было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ.

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Чиновник сливал российскому врагу персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры. Также передавал оккупантам списки погибших украинских защитников, собирал разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений Сил обороны.

— Другой его задачей было информирование агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и о других закрытых вопросах, которые обсуждались во время совещаний в горсовете, — рассказали в СБУ.

Коллаборант пытался привлечь к разведдеятельности еще четыре человека. СБУ также удалось установить личность представителя спецслужб РФ.

Как сообщает местное издание НикВести, предателем оказался Александр Сагайдак.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.