Октябрь, 22 в 2:04

Администрация Запорожской области отрабатывает планы мероприятий на случай прорыва гидросооружений Днепровского каскада ГЭС.

Об этом в своем Telegram канале сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Он сообщил, что администрация области вместе со спецслужбами гражданской защиты провели совместные штабные тренировки в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Днепровском каскаде.

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По словам Старуха, основной целью тренировок стало усовершенствование практических навыков, отработка взаимодействия органов управления со службами, готовность к ликвидации последствий возможного прорыва гидросооружений.

Глава Запорожской ОГА добавил, что главы территориальных громад должны разработать ряд мероприятий при чрезвычайной ситуации, а также провести информационно-разъяснительную работу среди людей.

— Во всяком случае нам нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Если даже и произойдет чрезвычайная ситуация, у населения будет достаточно времени, чтобы покинуть потенциально опасные территории, — написал он.

Днепровский каскад ГЭС, об угрозе прорыва которого сообщил Александр Старух, это каскад из шести гидроэлектростанций на реке Днепр, в который входит, в том числе и Каховская ГЭС.

20 октября президент Владимир Зеленский сообщил о планах России взорвать Каховскую гидроэлектростанцию. После подобного теракта в зоне быстрого подтопления могут оказаться около 80 населенных пунктов.

Впоследствии Украина призвала ООН и ЕС установить мониторинговую миссию на Каховской ГЭС, чтобы не допустить российского теракта, который приведет к катастрофе.