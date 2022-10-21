Украина просит ООН и ЕС организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС

Октябрь, 21 в 18:27

Украина обращается к ООН, Европейскому Союзу и другим организациям с призывом организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую гидроэлектростанцию.

В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что мы наблюдаем подготовку российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонщины. Речь идет о том, что россияне заминировали плотину и агрегаты Каховской ГЭС, – отметил он.

Шмыгаль предупредил, что теракт российской армии может привести ко многим тысячам жертв и затоплению десятков населенных пунктов, в частности, города Херсона. Поэтому Украина обращается ко всем организациям, чтобы организовать международную мониторинговую миссию.

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В то же время он призвал людей из оккупированной Херсонщины и других регионов немедленно выезжать на освобожденные территории Украины. Правительство, местные власти и международные гуманитарные организации готовы помочь, заверил премьер-министр.

В ГУР Минобороны Украины отметили, что российские оккупанты заминировали Каховскую ГЭС ​​еще в апреле, а сейчас закладывают взрывчатку возле шлюзов и опор.

Разведчики узнали, что на дамбе Каховской ГЭС установлены два военных тентованных грузовика без водителей, которые полностью загружены ящиками со взрывчаткой.