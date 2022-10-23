Октябрь, 23 в 17:20

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительства всех стран запретить вещание канала Russia Today.

Об этом он написал в Twitter, прикрепив отрывок, на котором директор вещания RT Антон Кузнецов-Красовский призвал топить и сжигать украинских детей.

— Правительства, до сих пор не запретившие RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет за это перед судом), не имеет ничего общего со свободой слова. Пора запретить RT во всем мире! — подчеркнул глава МИД Украины.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg Сейчас смотрят — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

Отметим, что Красовский неоднократно заявлял, что Украина не должна существовать как самостоятельное и суверенное государство.

Он распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала Russia Today. На своих страницах в соцсетях и на YouTube призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев.

Служба безопасности Украины передала дело Красовского в суд. В ходе досудебного расследования против пропагандиста собрана исчерпывающая доказательная база для привлечения его к уголовной ответственности.