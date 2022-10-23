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Факты / Україна

Кулеба требует запретить RT: Призывы к геноциду не имеют ничего общего со свободой слова

Валентина Чорна, редактор ленты
Кулеба требует запретить RT: Призывы к геноциду не имеют ничего общего со свободой слова
Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительства всех стран запретить вещание канала Russia Today.

Об этом он написал в Twitter, прикрепив отрывок, на котором директор вещания RT Антон Кузнецов-Красовский призвал топить и сжигать украинских детей.

— Правительства, до сих пор не запретившие RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет за это перед судом), не имеет ничего общего со свободой слова. Пора запретить RT во всем мире! — подчеркнул глава МИД Украины.

Отметим, что Красовский неоднократно заявлял, что Украина не должна существовать как самостоятельное и суверенное государство.

Он распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала Russia Today. На своих страницах в соцсетях и на YouTube призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев.

Служба безопасности Украины передала дело Красовского в суд. В ходе досудебного расследования против пропагандиста собрана исчерпывающая доказательная база для привлечения его к уголовной ответственности.

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