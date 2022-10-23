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Факти / Україна

Кулеба вимагає заборонити RT: Заклики до геноциду не мають нічого спільного зі свободою слова

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Кулеба вимагає заборонити RT: Заклики до геноциду не мають нічого спільного зі свободою слова
Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення каналу Russia Today.

Про це він написав у Twitter, прикріпивши уривок, на якому директор мовлення RT Антон Кузнєцов-Красовський закликав топити та спалювати українських дітей.

– Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), не має нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі! – наголосив очільник МЗС України.

Зазначимо, що Красовський неодноразово заявляв, що України не повинно існувати як самостійної і суверенної держави.

Він поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу Russia Today. На своїх сторінках у соцмережах та на YouTube закликав російську владу до фізичного знищення українців.

Служба безпеки України передала справу Красовського до суду. Під час досудового розслідування проти пропагандиста зібрано вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності.

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