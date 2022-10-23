Жовтень, 23 в 17:20

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення каналу Russia Today.

Про це він написав у Twitter, прикріпивши уривок, на якому директор мовлення RT Антон Кузнєцов-Красовський закликав топити та спалювати українських дітей.

– Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), не має нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі! – наголосив очільник МЗС України.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg Зараз дивляться — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

Зазначимо, що Красовський неодноразово заявляв, що України не повинно існувати як самостійної і суверенної держави.

Він поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу Russia Today. На своїх сторінках у соцмережах та на YouTube закликав російську владу до фізичного знищення українців.

Служба безпеки України передала справу Красовського до суду. Під час досудового розслідування проти пропагандиста зібрано вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності.