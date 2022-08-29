Призывал к геноциду украинцев: дело директора Russia Today СБУ передала в суд

Август, 29 в 11:23

Дело директора пропагандистского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского, обвиняемого в публичных призывах к геноциду украинцев и свержению конституционного строя в нашей стране, Служба безопасности Украины передала в суд.

В ходе досудебного расследования против пропагандиста собрана исчерпывающая доказательная база для привлечения его к уголовной ответственности.

Кузнецов-Красовский неоднократно негативно высказывался об украинцах как нации, существовании Украины как самостоятельного и суверенного государства.

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Он распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала. На своих страницах в соцсетях и на YouTube призывал российские власти к физическому уничтожению украинцев.

Дело расследовалось по ч. 2 ст. 442 (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов) УКУ.