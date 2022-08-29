Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

Призывал к геноциду украинцев: дело директора Russia Today СБУ передала в суд

Валентина Летяк, редактор ленты
Директор RT Антон Кузнєцов-Красовський
Фото: СБУ

Дело директора пропагандистского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского, обвиняемого в публичных призывах к геноциду украинцев и свержению конституционного строя в нашей стране, Служба безопасности Украины передала в суд.

В ходе досудебного расследования против пропагандиста собрана исчерпывающая доказательная база для привлечения его к уголовной ответственности.

Кузнецов-Красовский неоднократно негативно высказывался об украинцах как нации, существовании Украины как самостоятельного и суверенного государства.

Сейчас смотрят

Он распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала. На своих страницах в соцсетях и на YouTube призывал российские власти к физическому уничтожению украинцев.

Дело расследовалось по ч. 2 ст. 442 (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов) УКУ.

Читайте
Даже россияне устали от кремлевской пропаганды: какие меры предпримет машина Путина

Источник: СБУ
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка