Что такое “грязная бомба” и каковы шансы ее использования: пояснил профессор Феттвайс

Октябрь, 23 в 20:20

Российские пропагандисты и официальные лица заявляют, что Украина якобы планирует применить на своей территории “грязную бомбу”, чтобы обвинить в произошедшем Россию.

Что такое “грязная бомба” и каковы шансы ее использования в Украине – пояснили в материале Newsweek.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, “грязная бомба” представляет собой смесь взрывчатых веществ и радиоактивных материалов, таких как порошок или гранулы.

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– Когда взрывается динамит или другие взрывчатые вещества, взрыв разносит радиоактивный материал по окрестностям, — говорится на сайте Центра.

Там отмечают, что основная опасность, которую представляет грязная бомба, исходит от ее взрыва. Сообщается, что ее радиоактивные материалы, “вероятно, не создадут достаточного радиационного облучения, чтобы вызвать немедленное серьезное заболевание, за исключением тех людей, которые находятся очень близко к месту взрыва”.

Профессор политологии Тулейнского университета Кристофер Феттвайс, тем временем, пояснил, что “грязная бомба” еще никогда не применялась в конфликтах и является “скорее теорией, чем реальностью”.

Он назвал “сумасшедшей” идею о том, что украинцы используют грязную бомбу на своей территории.

– Мне кажется, что это один из тех плодов воображения Путина, который он любит вбрасывать и ставить на RT, – сказал Феттвайс. – Украинцам не было бы никакого смысла делать что-то подобное. Даже пытаться настроить общественное мнение против русских, потому что зачем кому-то верить русским?

Феттвайс добавил, что, по его мнению, целевой аудиторией заявлений России является не международное сообщество, а российский народ.

Он отметил, что самой большой проблемой Путина сейчас в значительной степени является не украинская армия, а российское общественное мнение.

По его словам, Россия, вероятно, использует это заявление, чтобы сплотить людей против Украины.