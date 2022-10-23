Що таке “брудна бомба” та які шанси її використання: пояснив професор Феттвайс

Жовтень, 23 в 20:20

Російські пропагандисти та офіційні особи заявляють, що Україна нібито планує застосувати на своїй території “брудну бомбу”, щоб звинуватити в Росію.

Що таке “брудна бомба” та які шанси її використання в Україні – пояснили у матеріалі Newsweek.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, “брудна бомба” є сумішшю вибухових речовин і радіоактивних матеріалів, таких як порошок або гранули.

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– Коли вибухає динаміт чи інші вибухові речовини, вибух розносить радіоактивний матеріал околицями, – йдеться на сайті Центру.

Там зазначають, що основна небезпека, яку становить брудна бомба, походить від її вибуху. Повідомляється, що її радіоактивні матеріали, “ймовірно, не створять достатнього радіаційного опромінення, щоб викликати негайне серйозне захворювання, за винятком тих людей, які дуже близько до місця вибуху”.

Професор політології Тулейнського університету Крістофер Феттвайс тим часом пояснив, що “брудна бомба” ще ніколи не застосовувалася в конфліктах і є “скоріше теорією, ніж реальністю”.

Він назвав “божевільною” ідею про те, що українці використають брудну бомбу на своїй території.

– Мені здається, що це один із тих плодів уяви Путіна, який він любить вкидати і ставити на RT, – сказав Феттвайс. – Українцям не було б жодного сенсу робити щось подібне. Навіть намагатися настроїти громадську думку проти росіян, бо навіщо комусь вірити росіянам?

Феттвайс додав, що, на його думку, цільовою аудиторією заяв Росії є не міжнародне співтовариство, а російський народ.

Він зазначив, що найбільшою проблемою Путіна зараз є не українська армія, а російська громадська думка.

За його словами, Росія, ймовірно, використовує цю заяву, щоб згуртувати людей проти України.