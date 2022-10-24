“Грязная бомба”: Кулеба пригласил в Украину экспертов МАГАТЭ, Гросси согласился

Октябрь, 24 в 14:03

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился направить в Украину экспертов МАГАТЭ, чтобы проверить мирные объекты, на которых, по заверению России, якобы происходит разработка “грязной бомбы”.

Об этом у себя в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украину, которые РФ лживо описывает как места разработки “грязной бомбы”. Он согласился, – сказал министр.

Кулеба добавил, что Украина, в отличие от России, была и остается прозрачной – “нам нечего прятать”, отметил он.

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До этого сообщалось, что также Украина пригласила для проверки заявлений России по поводу “грязной бомбы” мониторинговую миссию ООН.

В воскресенье, 23 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры со своими коллегами из США, Франции, Британии и Турции, которым он рассказал о том, что Украина якобы готовит “провокации” с использованием “грязной бомбы”.