“Брудна бомба”: Кулеба запросив в Україну експертів МАГАТЕ, Гроссі погодився

Жовтень, 24 в 14:03

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі погодився направити в Україну експертів МАГАТЕ, щоб перевірити мирні об’єкти, на яких, як запевняє Росія, нібито відбувається розробка “брудної бомби”.

Про це у себе у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україну, які РФ брехливо описує як місця розробки “брудної бомби”. Він погодився, – сказав міністр.

Кулеба додав, що Україна, на відміну від Росії, була і залишається прозорою – “нам нема чого ховати”, зазначив він.

Зараз дивляться

Раніше повідомлялося, що також Україна запросила для перевірки заяв Росії з приводу “брудної бомби” моніторингову місію ООН.

У неділю, 23 жовтня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні розмови зі своїми колегами зі США, Франції, Британії та Туреччини, яким розповів, що Україна нібито готує “провокації” з використанням “брудної бомби”.