Октябрь, 24 в 23:35

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уверен, что новый премьер-министр Риши Сунак является профессионалом.

Он отметил, что избрание лидера, который имеет индийское происхождение, стало большим подъемом для всего индийского общества.

— Надо понимать, что это действительно профессионал, это человек, который фактически является автором выхода Британии из ковида, когда, в отличие от всех других стран мира, была массовая программа поддержки бизнеса. Это был такой интересный эксперимент, который в принципе дал очень хороший результат, – отметил Пристайко.

Пристайко подчеркнул, если новоизбранный премьер Великобритании сделает один из первых звонков на этой должности президенту Украины, приедет в Киев с визитом, а также оставит в своем правительстве нынешнего министра обороны Бена Уоллеса, который поддерживает поставки вооружения для ВСУ, то это все будет “мощными сигналами” для Украины.

Сейчас смотрят

По словам посла, у британского общества и власти нет усталости от войны в Украине.

– Вместе с США Британия четко дала понять (России – Ред.): Мы не верим в то, что вы рассказываете (о “грязной бомбе” – Ред.). Украина не собирается делать ничего. Если вы делаете это, чтобы найти оправдание своим собственным действиям, мы предупреждаем вас об ответственности. Британия и США объяснили давно, что на каждый их шаг эскалации будет соответствующий шаг эскалации со стороны Запада, – подчеркнул Пристайко.

24 октября стало известно, что новым лидером Консервативной партии и впоследствии премьер-министром Великобритании станет экс-министр финансов Риши Сунак. В свои 42 года Сунак станет самым молодым премьер-министром Британии более чем за 200 лет.

О его победе сообщил глава комитета Консервативной партии 1922 года сэр Грэм Брейди.