Жовтень, 24 в 23:35

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко впевнений, що новий прем’єр-міністр Ріші Сунак є професіоналом.

Він зазначив, що обрання лідера, який має індійське походження, стало великим піднесенням для усього індійського прошарку суспільства.

– Треба розуміти, що це – дійсно професіонал, це людина, яка фактично є автором виходу Британії із ковіду, коли, на відміну від усіх інших країн світу, була масова програма підтримки бізнесу. Це був такий цікавий експеримент, який в принципі дав дуже гарний результат, – зазначив Пристайко.

Пристайко наголосив, якщо новообраний прем’єр Великої Британії здійснить один із перших дзвінків на цій посаді президенту України, приїде у Київ з візитом, а також залишить у своєму уряді нинішнього міністра оборони Бена Воллеса, який підтримує надання озброєння для ЗСУ, то це все буде “потужними сигналами” для України.

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За словами посла, у британського суспільства та влади немає втоми від війни в Україні.

– Разом зі США Британія чітко дала зрозуміти (Росії – Ред.): Ми не віримо у те, що ви розповідаєте (про “брудну бомбу” – Ред.). Україна не планує робити нічого. Якщо ви це робите, щоб знайти виправдання своїм власним діям, ми попереджаємо вас про відповідальність. Британія і США пояснили давно, що на кожен їхній крок ескалації буде відповідний крок ескалації з боку Заходу, – наголосив Пристайко.

24 жовтня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії та згодом прем’єр-міністром Великої Британії стане ексміністр фінансів Ріші Сунак. У свої 42 роки Сунак стане наймолодшим прем’єр-міністром Британії за понад 200 років.

Про його перемогу повідомив голова комітету Консервативної партії 1922 року сер Грем Брейді.