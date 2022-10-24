Экс-главу НБУ Шевченко объявили в розыск: детали
Фото: УНИАН
В понедельник, 24 октября, Национальное антикоррупционное бюро объявило трех должностных лиц Укргазбанка, причастных к хищению свыше 200 млн грн, в розыск. Среди них – бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
– Речь идет об экспредседателе правления Укргазбанка, одном из заместителей Укргазбанка и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения, – говорится в сообщении пресс-службы Бюро.
Ведомство отметило, что о подозрении стало известно еще в начале октября. Однако это произошло в специальном порядке, так как местонахождение этих лиц было неизвестно.
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Сообщается, что с тех пор подозреваемые игнорировали все вызовы к следователю, из-за чего их объявили в розыск.