Экс-главу НБУ Шевченко объявили в розыск: детали

Октябрь, 24 в 13:22

В понедельник, 24 октября, Национальное антикоррупционное бюро объявило трех должностных лиц Укргазбанка, причастных к хищению свыше 200 млн грн, в розыск. Среди них – бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

– Речь идет об экспредседателе правления Укргазбанка, одном из заместителей Укргазбанка и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения, – говорится в сообщении пресс-службы Бюро.

Ведомство отметило, что о подозрении стало известно еще в начале октября. Однако это произошло в специальном порядке, так как местонахождение этих лиц было неизвестно.

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Сообщается, что с тех пор подозреваемые игнорировали все вызовы к следователю, из-за чего их объявили в розыск.