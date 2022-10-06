Октябрь, 06 в 16:07

Верховная Рада поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

За соответствующее решение проголосовало 263 народных депутата.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, самого Шевченко на заседании парламента не было.

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Напомним, вечером 4 октября Кирилл Шевченко подал заявление об отставке на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

Он объяснил, что по причинам, связанным со здоровьем, которые невозможно в дальнейшем игнорировать, решил уйти с должности главы НБУ.

В то же время 6 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Шевченко объявили о подозрении.

Правоохранители разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного Укргазбанка, которая привела к убыткам на сумму более 206 млн грн.

Они установили, что руководство банка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовали ее для хищения денежных средств.

Председателем правления Укргазбанка с 2015 по 2020 год был именно Кирилл Шевченко. Должность главы Нацбанка он занял в июле 2020 года.

Но в САП подчеркнули, что факты по делу Укргазбанка, по которым идет досудебное расследование, не касаются периода пребывания главы НБУ на этой должности.