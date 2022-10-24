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Факти / Україна

Ексголову НБУ Шевченка оголосили у розшук: деталі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
глава НБУ Кирило Шевченко
Фото: УНІАН

У понеділок, 24 жовтня, Національне антикорупційне бюро оголосило трьох посадових осіб Укргазбанку, причетних до розкрадання понад 200 млн грн, у розшук. Серед них – колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

– Йдеться про ексголову правління Укргазбанку, одного із заступників Укргазбанку та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови, – йдеться у повідомленні пресслужби Бюро.

Відомство зазначило, що про підозру стало відомо ще на початку жовтня. Однак це сталося у спеціальному порядку, оскільки місцезнаходження цих осіб було невідоме.

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Повідомляється, що з того часу підозрювані ігнорували всі виклики до слідчого, через що їх оголосили у розшук.

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