Задержанный директор Мотор Сич Богуслаев имеет гражданство РФ
Задержанный 22 октября директор Мотор Сич Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года.
Об этом сообщают Схемы.
Отмечается, что Богуслаев после получения гражданства РФ четырежды избирался народным депутатом Украины. Он являлся членом комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, что дает доступ к государственной тайне. Также он был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича.
Журналисты сообщили, что, согласно выписке из системы АС Роспаспорт, 15 октября 2000 года Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ, в обмен на советский паспорт от 1979 года. Дата получения паспорта гражданина РФ – 18 октября 2000 года.
По информации Схем, Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ. Это подтверждает сайт российской налоговой службы.
— Проверка номера паспорта в реестре Главного управления по миграции Министерства внутренних дел РФ подтвердила, что номер паспорта не занесен в перечень недействительных, — говорится в сообщении.
Директор по связям с общественностью АО Мотор Сич Руслан Пидорич в комментарии журналистам на вопрос о гражданстве РФ Вячеслава Богуслаева ответил, что ему об этом ничего неизвестно, и он “впервые об этом слышит”.
Фото: Алина