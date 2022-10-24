Задержанный директор Мотор Сич Богуслаев имеет гражданство РФ

Октябрь, 24 в 18:34

Задержанный 22 октября директор Мотор Сич Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года.

Об этом сообщают Схемы.

Отмечается, что Богуслаев после получения гражданства РФ четырежды избирался народным депутатом Украины. Он являлся членом комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, что дает доступ к государственной тайне. Также он был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича.

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Журналисты сообщили, что, согласно выписке из системы АС Роспаспорт, 15 октября 2000 года Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ, в обмен на советский паспорт от 1979 года. Дата получения паспорта гражданина РФ – 18 октября 2000 года.

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По информации Схем, Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ. Это подтверждает сайт российской налоговой службы.

— Проверка номера паспорта в реестре Главного управления по миграции Министерства внутренних дел РФ подтвердила, что номер паспорта не занесен в перечень недействительных, — говорится в сообщении.

Директор по связям с общественностью АО Мотор Сич Руслан Пидорич в комментарии журналистам на вопрос о гражданстве РФ Вячеслава Богуслаева ответил, что ему об этом ничего неизвестно, и он “впервые об этом слышит”.

Фото: Алина