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Факти / Україна

Затриманий директор Мотор Січ Богуслаєв має громадянство РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Затриманий директор Мотор Січ Богуслаєв має громадянство РФ

Затриманий 22 жовтня директор Мотор Січ В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.

Про це повідомляють Схеми.

Зазначається, що Богуслаєв після отримання громадянства РФ чотири рази обирався народним депутатом України. Він був членом комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, що дає доступ до державної таємниці. Також він був довіреною особою кандидата в президенти України Віктора Януковича.

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Журналісти повідомили, що, згідно з витягом з системи АС Роспаспорт, 15 жовтня 2000 року Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Дата отримання паспорта громадянина РФ – 18 жовтня 2000 року.

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За інформацією Схем, Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це підтверджує сайт російської Податкової служби.

– Перевірка номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ підтвердила, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних, — йдеться у повідомленні.

Директор по зв’язках з громадськістю АТ Мотор Січ Руслан Пидорич у коментарі журналістам на запитання про громадянство РФ В’ячеслава Богуслаєва відповів, що йому про це нічого невідомо, і він “вперше про це чує”.

Фото: Аліна

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