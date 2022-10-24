Затриманий директор Мотор Січ Богуслаєв має громадянство РФ

Жовтень, 24 в 18:34

Затриманий 22 жовтня директор Мотор Січ В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.

Про це повідомляють Схеми.

Зазначається, що Богуслаєв після отримання громадянства РФ чотири рази обирався народним депутатом України. Він був членом комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, що дає доступ до державної таємниці. Також він був довіреною особою кандидата в президенти України Віктора Януковича.

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Журналісти повідомили, що, згідно з витягом з системи АС Роспаспорт, 15 жовтня 2000 року Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Дата отримання паспорта громадянина РФ – 18 жовтня 2000 року.

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За інформацією Схем, Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це підтверджує сайт російської Податкової служби.

– Перевірка номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ підтвердила, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних, — йдеться у повідомленні.

Директор по зв’язках з громадськістю АТ Мотор Січ Руслан Пидорич у коментарі журналістам на запитання про громадянство РФ В’ячеслава Богуслаєва відповів, що йому про це нічого невідомо, і він “вперше про це чує”.

Фото: Аліна