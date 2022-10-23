Октябрь, 23 в 0:58

Служба безопасности Украины задержала почетного президента компании Мотор Сич, бывшего народного депутата Вячеслава Богуслаева.

Как пишут украинские СМИ, Богуслаев был задержан 22 октября и сейчас его перевозят в Киев.

По данным источников Украинской правды, бывший нардеп Богуслаев подозревается в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.

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По другим данным, бывшего владельца Мотор Сич подозревают в государственной измене.

Как пишет издание Главком, Богуслаеву грозит пожизненное заключение.

Перед этим, как пишут СМИ, у бывшего нардепа прошли обыски, во время которых “не обошлось без нюансов”.

— У Богуслаева отказывались открывать двери и их открывали с помощью спецоборудования. По имеющейся информации, сейчас окружение Богуслаева не отвечает на звонки. Идут следственные действия. И, по предварительной информации, обыски прошли не только у председателя правления, — пишет Главком.

Официальных подтверждений со стороны правоохранителей пока не было.

Вячеславу Богуслаеву 83 года. Он был народным депутатом в 5, 6, 7 и 8 созывах Верховной Рады Украины. Во время первых трех каденций он был членом фракции Партии регионов, а во время восьмого созыва входил в группу Воля народа.

Фото: Аліна