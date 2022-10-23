СБУ задержала экс-владельца Мотор Сич Богуслаева за госизмену — СМИ
Служба безопасности Украины задержала почетного президента компании Мотор Сич, бывшего народного депутата Вячеслава Богуслаева.
Как пишут украинские СМИ, Богуслаев был задержан 22 октября и сейчас его перевозят в Киев.
По данным источников Украинской правды, бывший нардеп Богуслаев подозревается в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.
По другим данным, бывшего владельца Мотор Сич подозревают в государственной измене.
Как пишет издание Главком, Богуслаеву грозит пожизненное заключение.
Перед этим, как пишут СМИ, у бывшего нардепа прошли обыски, во время которых “не обошлось без нюансов”.
— У Богуслаева отказывались открывать двери и их открывали с помощью спецоборудования. По имеющейся информации, сейчас окружение Богуслаева не отвечает на звонки. Идут следственные действия. И, по предварительной информации, обыски прошли не только у председателя правления, — пишет Главком.
Официальных подтверждений со стороны правоохранителей пока не было.
Вячеславу Богуслаеву 83 года. Он был народным депутатом в 5, 6, 7 и 8 созывах Верховной Рады Украины. Во время первых трех каденций он был членом фракции Партии регионов, а во время восьмого созыва входил в группу Воля народа.
Фото: Аліна