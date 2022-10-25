Октябрь, 25 в 18:15

Украинская власть разрабатывает документ о том, как должна быть проведена деоккупация Крымского полуострова и других территорий Украины.

Об этом во время парламентского саммита международной Крымской платформы, который прошел в Загребе (Хорватия), заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Итоги саммита в эфире национального телемарафона подвела журналистка Олеся Ницевич.

По итогам саммита состоялся пресс-брифинг Стефанчука совместно с председателем хорватского Сабора (парламент) Горданом Яндроковичем.

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Спикер Верховной Рады заявил, что украинской властью сейчас разрабатывается видение и готовятся документы для оформления деоккупации и реинтеграции территорий полуострова, а именно: восстановление образовательной системы, безопасная интеграция и вопрос получения гражданства. Указанную инициативу поддержали все представители делегаций, которых на Крымской платформе было более 50 из разных государств и организаций.

В частности, со стороны Соединенных Штатов скоро ожидается обнародование законопроекта, в котором будет представлено видение России как страны — спонсора терроризма. Это будет способствовать большей изоляции РФ и российского руководства.

Руслан Стефанчук призвал иностранных коллег приложить усилия, чтобы Украина получила военную поддержку, необходимую для преимущества на поле боя, защиты гражданского населения и объектов инфраструктуры в городах, которые атакуются Россией в последнее время с особой жестокостью.

Во время сессии как пример председатель парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен озвучила пять мер, которые должны помочь Украине остановить агрессию России. По ее словам, Украине необходимо срочно предоставить ПВО, поддержать расследование Международного уголовного суда, усилить давление на РФ, а также предоставить Украине поддержку в восстановлении и достижении европейских и евроатлантических интеграционных целей.

Кроме того, в рамках этого саммита будет организована сессия с омбудсменами разных стран, которые обсудят, как практически привлечь к ответственности руководство Российской Федерации за преступления, которые совершаются на территории временно оккупированного Крыма и других землях Украины.

После официального заседания ожидаются двусторонние встречи спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука с представителями других стран.

Как заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам парламентского саммита Крымской платформы, безопасность в мир можно вернуть, только деоккупировав Крымский полуостров, поскольку аннексия Крыма стала прологом к полномасштабной войне и дестабилизации в мире.