Октябрь, 25 в 11:42

Захват Россией украинского Крыма в 2014 году стал прологом к полномасштабной войне и принес дестабилизацию в мир. Поэтому безопасность можно вернуть, только деоккупировав полуостров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пленарной сессии Первого парламентского саммита Международной Крымской платформы. Он обратился к участникам мероприятия с помощью видеосвязи.

Он отметил, что в мире не осталось стран, которые не ощутили бы влияния развязанной Кремлем полномасштабной войны против Украины.

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– Это (захват Крыма, — Ред.) был пролог полномасштабной войны, уносящий жизни тысяч и тысяч людей. Это было рождение античеловечной системы, которая пытает, лишает свободы и травмирует, не разбирая возраста, пола, религиозной или этнической принадлежности. Мужчин, женщин, детей… Это жизнь нескольких поколений. Все это принес российский флаг в Крым. И из оккупированного Крыма распространяет дальше в мир, — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что мир “стал гораздо более жестоким местом”, где РФ может легко спровоцировать масштабный голод. А все из-за контроля над Крымом, поскольку после оккупации полуострова была уничтожена свобода мореходства в Черном море. Зеленский добавил, что Москва может в любой момент заблокировать продовольственный экспорт через Черноморский зерновой коридор.

Президент выразил мнение, что мир стал местом, где РФ легко и безнаказанно разрушает надежды на стабильность, например, на Ближнем Востоке и севере Африки. Поскольку держит Крым как стратегический военный плацдарм для преступного вмешательства в ситуацию в этих регионах

Напомнил президент и о российском ядерном шантаже, который “стал обыденностью”. Зеленский уточнил, что РФ угрожает катастрофой всему человечеству, поскольку хочет сохранить за собой украденные украинские территории.

– С него (Крыма, — Ред.) все началось, его возвращение будет означать возрождение подлинного мира. Российский потенциал агрессии будет уничтожен на корню, когда украинский флаг будет снова на своем законном месте – в городах и селах Крыма. Крым должен быть освобожден от использования Россией в качестве плацдарма. Тогда мир почувствует, что потерь больше не будет, а люди почувствуют, что мир становится безопаснее, – заявил глава государства.

Президент также обратил внимание, что полуостров под оккупацией РФ отделен от возможности нормальной жизни. Оккупанты совершили там тысячи преступлений. По словам Зеленского, с 2014 года Крым – единственная часть Европы, где де-факто продолжаются чистки по религиозным и этническим признакам.

Кроме того, РФ производит на полуострове постоянную милитаризацию, уничтожает природу. На полуострове наблюдается тотальное отсутствие права собственности, оккупанты его постоянно грабят.

Зеленский признал, что реинтегрировать Крым будет нелегко после многих лет такой оккупации, но благодаря сотрудничеству с мировым сообществом это возможно.

– Возвращение украинского флага в Крым – это возвращение обычной для всех европейцев нормальности, того, что есть в каждой из ваших стран. Нормальности в сфере безопасности, экономической, правовой, социальной, культурной. Возвращение украинского флага – это приход на полуостров Евросоюза в полном смысле этих слов, – заявил Зеленский, добавив, что это создаст колоссальные возможности для развития полуострова.

Он уточнил, что на полуострове возобновится защита прав человека, свобода для всех этнических или религиозных общин, свобода слова. Глава государства выразил уверенность, что это будет в Крыму.

Зеленский напомнил, что Крымская платформа была основана два года тому назад и предполагала расширение формата. Сначала это был уровень лидеров государств, а теперь – также законодателей, чиновников и экспертов.

Как известно, первый парламентский саммит Международной Крымской платформы проходит сегодня в хорватском Загребе.