Жовтень, 25 в 18:15

Українська влада розробляє документ щодо того, як має бути проведена деокупація Кримського півострова та інших територій України.

Про це під час парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, який пройшов у Загребі (Хорватія), заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Підсумки саміту в ефірі національного телемарафону підбила журналістка Олеся Ніцевич.

За підсумками саміту відбувся пресбрифінг Стефанчука спільно з головою хорватського Сабору (парламент) Горданом Яндроковичем.

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Спікер Верховної Ради заявив, що українською владою наразі розробляється бачення і готуються документи для оформлення деокупації та реінтеграції територій півострова, а саме: відбудова освітньої системи, безпечна інтеграція та питання отримання громадянства. Зазначену ініціативу підтримали усі представники делегацій, яких на Кримській платформі було понад 50 з різних держав та організацій.

Зокрема, з боку Сполучених Штатів скоро очікується оприлюднення законопроєкту, в якому буде представлене бачення Росії, як країни – спонсора тероризму. Це сприятиме більшій ізоляції РФ та російського керівництва.

Руслан Стефанчук закликав іноземних колег докласти зусиль, аби Україна отримала військову підтримку, необхідну для переваги на полі бою, захисту цивільного населення та об’єктів інфраструктури у містах, які атакуються Росією протягом останнього часу з особливою жорстокістю.

Під час сесії як приклад голова парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен озвучила п’ять заходів, які мають допомогти Україні зупинити агресію Росії. За її словами, Україні необхідно терміново надати ППО, підтримати розслідування Міжнародного кримінального суду, посилити тиск на РФ, а також надати підтримку у відбудові України та досягненні нею європейських і євроатлантичних інтеграційних цілей.

Крім того, в межах цього саміту буде організовано сесію з омбудсменами різних країн, які обговорять, як практично притягнути до відповідальності керівництво Російської Федерації за злочини, які кояться на території тимчасово окупованого Криму та інших землях України.

Після офіційного засідання очікуються двосторонні зустрічі голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з представниками інших країн.

Як заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників парламентського саміту Кримської платформи, безпеку у світ можна повернути, лише деокупувавши Кримський півострів, оскільки анексія Криму стала прологом до повномасштабної війни та дестабілізації у світі.